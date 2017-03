FOTOS: leitores compartilham imagens de Porto Alegre em homenagem aos seus 245 anos

Aniversário

A terra do chimarrão com os amigos na Orla do Guaíba, do famoso pôr do sol, do churrasco de domingo com a família, comemora 245 anos neste domingo. Como homenagem ao aniversário de Porto Alegre, selecionamos cliques de porto-alegrenses e amantes da cidade. Confira:



Usina do gasômetro #doleitorzh #poa245anos Uma publicação compartilhada por ANDERSON ALVES (@aandersonalvess) em Mar 24, 2017 às 2:46 PDT

#igerspoa #poa245anos #portoalegreoficial #iberecamargo #doleitorzh #turismonosul #igerspoa #igersrs #mycity Uma publicação compartilhada por Cristine Huff (@cristinehuff) em Mar 25, 2017 às 2:52 PDT

¿ #doleitorzh #poa245anos Uma publicação compartilhada por Maris Strege (@marisstrege) em Mar 24, 2017 às 11:20 PDT

#doleitozh #poa245anos! #deltadojacui #caisdoporto #ilhadomarinheiro Uma publicação compartilhada por saul dos santos adami (@saul_adami) em Mar 23, 2017 às 4:24 PDT

Ser exclusivo é tudo na vida. #igerspoa #portoalegre #igersrs #doleitorzh #germania#poa245anos Uma publicação compartilhada por Urban Venice © (@urbanvenice) em Fev 12, 2017 às 1:52 PST

Você pode ver mais fotos no Instagram usando a hashtag #poa245anos.



