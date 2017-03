Gari que trabalhava em limpeza após Saint Patrick's Day canta clássicos de Elvis em Porto Alegre 

Love me tender

Em meio à limpeza da Rua Padre Chagas, no Bairro Moinhos de Vento, após as comemorações do Saint Patrick's Day em Porto Alegre, uma cena chamava a atenção de quem ainda estava no local, por volta das 5h30min deste sábado. Um gari cantava clássicos de Elvis Presley durante o trabalho.



— Valdair Simões, chefe, bom dia! — disse, de bate-pronto, ao repórter.

Ao ser questionado sobre a quantidade de lixo, o funcionário da cooperativa responsável por recolher as garrafas, plásticos e papéis espalhados por toda a extensão da via disse que não era problema. Para ele, o pior era aguentar o tipo de música que tocava no local. Questionado sobre a preferência, a resposta foi rock antigo.



Sobre o cantor preferido, um outro sorriso no rosto de Valdair antes da resposta: Elvis Presley. E claro que o "gari roqueiro" cantou ao vivo para todos os ouvintes durante o programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha. Na "palhinha", clássicos como Tutti Frutti e Love Me Tender.



Nas redes sociais, após divulgação do vídeo, internautas elogiaram a disposição do gari para trabalhar cedo da manhã, mas também fizeram referências à performance do cantor. "Ele mandou bem; que exemplo; muito show; ótimo ouvir isso logo cedo, parabéns", entre outras mensagens recebidas.

