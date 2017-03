Justiça proíbe ocupação em prédios ao lado da Arena

Porto Alegre

Zero Hora

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça proibiu a expedição dos "habite-se" aos imóveis localizados nas torres 3, 4, 5, 6 e 7 do Complexo Imobiliário Liberdade, que fica localizado junto à Arena do Grêmio.

A decisão do desembargador Ricardo Torres Hermann atende ao recurso da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre, assinado pelos promotores de Justiça do Meio Ambiente Alexandre Sikinowski Saltz e Josiane Superti Camejo.



O Ministério Público ajuizou ação civil em função da não realização de obras de infraestrutura acordadas com a OAS para os entornos do empeendimento. O desembargador chamou atenção para "os problemas enfrentados pelos moradores dos bairros Humaitá e Farrapos, em face da não realização das obras prometidas pelas empresas responsáveis pela construção do Complexo Arena, dentre os quais se destacam os alagamentos em dias de chuva e a falta de saneamento básico, correndo o esgoto a céu aberto".

Contatada pela reportagem, a OAS empreendimentos não quis se manifestar.