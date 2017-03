Líder do governo Marchezan na Câmara garante que carroças e carrinhos não serão recolhidos

Lei em vigor

Zero Hora e Marina Pagno

Mesmo com a lei que proíbe a circulação de carroças e carrinhos em Porto Alegre entrando em vigor nesta sexta-feira, a administração municipal não deverá recolher nenhum equipamento. A garantia foi dada pelo vereador Clàudio Janta (SD), líder do governo Marchezan na Câmara Municipal.

Na tarde desta quinta-feira, carrinheiros entregaram à Mesa Diretora do Legislativo um projeto — este deve ser encaminhado a um grupo da prefeitura para estudo e busca de uma solução para os carrinheiros.

Leia mais:

Lei que impede trabalho de carrinheiros deixa profissionais aflitos na Capital

Câmara aprova prorrogação de seis meses para circulação de carrinheiros

— Até decidirem o que será feito, nenhum carrinho será recolhido pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) — disse Janta.

Nesta quinta-feira, trabalhadores foram à Câmara Municipal e à prefeitura, em protesto, buscar a prorrogação do prazo para entrada em vigor da lei, a partir de um projeto do vereador Marcelo Sgarbossa (PT). A legislação publicada em 2008 estabeleceu um período de oito anos para que os veículos de tração animal e de tração humana fossem banidos. Além da ampliação do prazo, os trabalhadores querem a realização de um projeto de inclusão socioeconômica que visa profissionalizar esse tipo de atividade.