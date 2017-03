Mais de 10,8 mil pedidos de poda e remoção de árvores em Porto Alegre aguardam por execução

Ambiente

Há dois anos, Salete Henriques pede a remoção de uma árvore que se curva sobre a casa dela, no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Quando chamou técnicos da então Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam), que agora carrega a palavra Sustentabilidade no nome, eles informaram à aposentada: com as raízes cortadas por uma obra na rede de esgotos, a árvore estava instável. O corte entraria na fila como prioridade. Nunca foi feito.

Também em 2015, a prefeitura deixou de contratar empresas terceirizadas para podas e cortes de árvores. Como resultado, Salete não é a única porto-alegrense a esperar: só neste ano, há 450 pedidos do serviço na secretaria, que, desde 2014, tem mais de 10,8 mil protocolos abertos aguardando execução.

— O trabalho de podas e supressões de árvores vem sendo feito de forma precária há dois anos. Com exceção das que representam extremo risco, o trabalho está parado — diz a diretora da Divisão de Praças da secretaria, Aldenise Lopes.

Após o temporal do final de janeiro de 2016, que devastou a vegetação de diversas regiões de Porto Alegre, uma empresa terceirizada foi contratada de forma emergencial, durante três meses, para reparar os estragos causados pelo vendaval. Passado esse período, a cidade voltou a padecer à espera dos serviços de poda.

Demora pode causar riscos à população

Para Paulo Backes, agrônomo e autor de livros sobre árvores da Região Sul, essa falta de assistência e cuidados com as podas gera riscos e pode acabar causando acidentes e quedas:

— Se tu andares pela cidade, tu vais ver que tem várias árvores mortas, secas, que já deveriam ter sido cortadas. Não resolveria nem podar. Existe uma máxima da ciência da arborização urbana que diz que árvore bem plantada, com uma correta escolha de espécies e feita no local devido, não precisa de poda.

Enquanto isso, Salete espera. ZH já havia contado a história dela em dezembro, quando a prefeitura justificou que a remoção só é imediata quando a árvore não tem mais condições de se manter equilibrada por muito tempo e informou que o atendimento para esse protocolo seria priorizado e que a remoção deveria ocorrer "nos próximos dias".

Há cerca de 15 dias, voltamos a acompanhar a história de Salete, que decidiu solicitar a remoção da árvore novamente pelo telefone 156. À reportagem, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams) afirmou que o último protocolo registrado por Salete não tem vistoria, mas que, no anterior, foi constatada a necessidade de supressão do vegetal, especialmente devido ao corte de raízes causado por obra executada pelo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP). A pasta disse, ainda, que um conflito com os ramais elétricos exige o envolvimento da CEEE para que possa ser realizada a supressão. Por fim, informou que o caso será encaminhado à Secretaria de Serviços Urbanos (Surb) para "execução prioritária".

Empresa foi contratada para atender aos casos emergenciais

A prefeitura promete combater o problema com a contratação de uma empresa terceirizada para fazer as podas em vias públicas — a responsabilidade por elas passou inclusive para outra secretaria, a Surb. A Smams já enviou à Surb o número de árvores que representam alto risco e necessitam de poda urgente: de imediato, serão 150 árvores que passarão para os cuidados da nova secretaria.

Ramiro Rosário, secretário de Serviços Urbanos, diz que a Smams seguirá responsável pelo recebimento e avaliação dos pedidos de poda e remoção de árvores — e pela realização do serviço em praças e parques. Mas a execução dos serviços, quando em via pública, fica a cargo da Surb.

— A prioridade da Surb será resolver casos de árvores que estejam em situação de emergência ou risco de queda, além de atender as áreas que, com frequência, são apontadas através dos protocolos do 156 — afirma Rosário.

O secretário garante que a manutenção das podas de árvores que estão atrapalhando a iluminação nas ruas, ameaçando postos de saúde, hospitais, escolas e creches também será priorizada. Uma das formas que a Surb pretende utilizar para melhorar a comunicação com a população é divulgar por meio de um site o andamento das solicitações de poda — o serviço não tem data para estar disponível.