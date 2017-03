Manifestantes picham paredes em Porto Alegre durante passeata e Marchezan promete punição

Pichação

Durante ato do grupo Via Campesina pelo Dia Internacional da Mulher, na manhã desta quarta-feira, manifestantes picharam paredes ao longo da Avenida Farrapos. No Twitter, o prefeito Nelson Marchezan se manifestou sobre a ação, e afirmou que vai tomar providências.

— Isso é vandalismo contra os porto-alegrenses. Por isso, vamos encontrar medidas para penalizar esse tipo de atitude!! — escreveu.

No fim de fevereiro, as paredes do Mercado Público de Porto Alegre amanheceram pichadas. A prefeitura limpou o local e os responsáveis não foram identificados.



