Marchezan apresenta à Câmara Municipal documento com 58 metas para a gestão

Prefeitura da Capital

O prefeito Nelson Marchezan encaminhou à Câmara Municipal, nesta quinta-feira, um documento com 58 metas definidas para a gestão, que termina em 2020. A obrigatoriedade da apresentação do Programa de Metas de Porto Alegre (Prometa), até 90 dias após a posse, foi aprovada pelo Legislativo em 2015. Trata-se da primeira gestão a entregar o programa, que foi definido com base nas promessas da campanha eleitoral.

A prefeitura estabeleceu três eixos prioritários para a gestão: desenvolvimento social; infraestrutura, economia, serviços e sustentabilidade; e gestão e finanças. Os temas foram desdobrados em 16 objetivos que, por sua vez, foram convertidos em 58 metas. A coordenação foi da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

Leia mais:

Atraso no pagamento de aluguéis pela Fasc motiva ação de despejo

Mais de 172 toneladas de lixo são retiradas do Dilúvio em um ano



Depois da apresentação da primeira versão, começa a ser contado um prazo de 30 dias para que o conteúdo seja debatido com a população, por meio de audiências públicas. O prefeito deverá prestar contas anualmente.