Marchezan assina decreto que eleva passagem de ônibus para R$ 4,05 em Porto Alegre

Transporte coletivo

O prefeito Nelson Marchezan assinou, no final da tarde desta quarta-feira, o decreto que eleva em 8% o valor da tarifa do transporte público de Porto Alegre. A passagem a R$ 4,05 começa a valer a partir da 0h de sexta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

O preço da passagem de ônibus foi calculado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e aprovado na terça-feira pelo Conselho Municipal dos Transportes Urbanos (Comtu).Mesmo com o decreto de Marchezan, o assunto ainda está em análise no Tribunal de Contas do Estado (TCE), que instaurou uma inspeção especial para avaliar a cobrança da passagem de ônibus na Capital desde 2014.