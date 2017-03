Marchezan diz que entrará para a história como o "primeiro prefeito que atrasou salários"

Evento com empresários

O prefeito Nelson Marchezan, em palestra no Menu Debate, evento-almoço promovido nesta terça-feira pela Associação Comercial de Porto Alegre, afirmou que está chateado com o lugar na posteridade que o futuro lhe reserva.



— Estou triste por ser o prefeito que vai entrar para a história como o primeiro prefeito que atrasou salários — disse Marchezan, em tom franco e incisivo.



O prefeito destacou que a severidade da crise econômica traz consequências que não serão resolvidas em curto prazo, e chegou a assegurar que os servidores municipais poderão ficar "alguns meses" sem receber nada de salário.



Apesar de revelar tristeza, Marchezan também manifestou alegria por ver a derrocada financeira como oportunidade para fazer transformações. O prefeito afirmou que irá mexer no transporte público, com a proposta de redução de isenções de tarifa de ônibus. Também citou a implantação do reconhecimento facial como forma de levar mais segurança aos coletivos, além de exigir das empresas do setor maior transparência quanto aos seus ganhos.



— Vou fazer tudo o que precisa ser feito — avisou o prefeito, sugerindo que irá enfrentar sindicatos e corporações para adotar medidas que levem ao enxugamento da máquina pública e efetivação de parcerias público-privadas.



Na etapa das perguntas dos empresários, um questionamento foi crítico a Marchezan por ter mantido à frente da atual gestão da EPTC um remanescente do mandato anterior. O perguntador manifestou inconformidade ao indagar se "vamos continuar sendo multados?" O prefeito, na resposta, assegurou que a EPTC já mudou sua conduta e forma de atuação.



— Não tem mais tocaia (agentes ocultos para multar infratores). Não tem mais tocaia para Uber — rebateu Marchezan.



Ele ainda respondeu sobre a Carris, que acumula prejuízo anual de cerca de R$ 50 milhões.



— Se tiver um comprador, pode nos apresentar — respondeu o prefeito sobre a empresa pública de transporte de Porto Alegre. Ele, contudo, manifestou acreditar que não é momento de negociar a estatal.