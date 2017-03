Mesmo com redução de desconto de 50% para 35%, Sintáxi não consegue atender demanda

Alta procura

À margem das discussões sobre a legalidade dos serviços de transporte oferecidos por aplicativos, o Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre (Sintáxi) deixou de oferecer o desconto de 50% que atraiu milhares de clientes para seu próprio app entre janeiro e fevereiro. No entanto, continua a garantir aos clientes uma redução de 35% no preço final da corrida — que, segundo o presidente do sindicato, Luiz Nozari, ainda é maior que o dos concorrentes.



— Estamos recebendo muito mais chamados do que nossa capacidade de atendimento. Temos que cancelar corridas por falta de taxistas, porque não cadastramos qualquer condutor. Assim a frota disponível diminui, mas acabamos contribuindo para o bem da categoria só mantendo os melhores motoristas — afirma Nozari.

Ele calcula que tenha cerca de mil taxistas habilitados atualmente na Capital para atender um total de 22 mil clientes cadastrados no aplicativo. Com o fim da "promoção de verão", o sindicato deixou de retornar uma parcela do desconto aos motoristas, que agora passam a arcar sozinhos com os 35% a menos recebidos em relação ao valor do taxímetro.

