Ministério Público chamará Dmae para discutir gosto e cheiro na água de Porto Alegre

Moradora do bairro Santo Antônio, Noeli Cavaleiro diz que tem sentido dores estomacais e evitado tomar água da torneira

O Ministério Público (MP) vai entrar na discussão sobre o gosto e o cheiro de barro na água distribuída na Capital, ainda sem causa identificada. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) será convidado para uma reunião, quando serão discutidas ações de combate ao problema. A data ainda não foi definida, mas a expectativa da Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente é que o encontro ocorra nos próximos dias. As informações são da Rádio Gaúcha.

A última intervenção do MP em assuntos relacionados à água em Porto Alegre ocorreu em setembro de 2016. Na época, a promotora Annelise Steigleder ajuizou uma ação civil pública contra a empresa Cettraliq, suspeita de provocar alterações no gosto e cheiro da água. A companhia, que faz o tratamento de efluentes líquidos, foi interditada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) em agosto do ano passado e segue de portas fechadas.

Ainda não há explicação para a atual mudança nas características da água. No entanto, acredita-se que a causa não seja industrial. A presença de algas no Guaíba, como em outros anos, é uma das hipóteses consideradas. Para o Dmae, a estiagem e temperaturas mais altas podem contribuir para o quadro. O órgão afirma que o consumo da água não traz riscos à saúde.

Análise

Amostras de água foram coletadas na casa de clientes dos Bairros Rubem Berta e São Geraldo, ambos na zona norte da Capital. A primeira análise, feita pelo Dmae, não encontrou problemas referentes à presença de coliformes. Novos exames estão sendo realizados por um laboratório de São Paulo para avaliar a incidência de bactérias. As primeiras conclusões são aguardadas para a primeira quinzena de março.

