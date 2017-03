Moradores reclamam de descarte irregular de lixo em terreno na zona sul de Porto Alegre

Pelas Ruas

Moradores da Rua Tamandaré, no bairro Camaquã, estão reclamando de um terreno abandonado que virou um depósito de lixo a céu aberto na Zona Sul de Porto Alegre. O problema foi reportado por meio do aplicativo Pelas Ruas, iniciativa de Rádio Gaúcha, Zero Hora e RBS TV.

Na tarde desta quarta-feira, a reportagem foi até o local e encontrou o terreno com bastante lixo acumulado. Havia sofás velhos, carcaças de eletrodomésticos, pedaços de madeira e outros entulhos espalhados — todos eles descartados irregularmente no espaço.

Além disso, uma cerca de concreto que impedia a entrada no terreno na Rua Tamandaré acabou sendo derrubada, e o que sobrou da proteção está misturada ao resto dos resíduos do local.

Nívia Moreira mora há dois anos em um prédio ao lado do terreno e relatou o descarte irregular de lixo na região através do app. Segundo ela, além de ser um problema de saúde, o abandono do local causa insegurança para quem passa pela rua.

— Não é só lixo orgânico, é todo tipo de lixo, eles trazem móveis para cá. Alguns vem de carro até o local para jogar lixo aqui. Não é só esse problema também: eles queimam carros, há usuários de drogas no período da noite. É mosca, é barata, é rato, é mosquito. A gente está reclamando porque eu acho que é impossível, em 2017, a gente conviver com esse problema ainda. E isso incomoda — explicou a moradora durante o Gaúcha Repórter.

VÍDEO: o #PelasRuas está hoje na Zona Sul de POA. Reclamação de terreno com lixo a céu aberto reportada pelo app. Confira: pic.twitter.com/bOz88QhOmI — Marina Pagno (@marinapagno) 29 de março de 2017

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb) afirma que faz limpezas no terreno da Rua Tamandaré de forma quinzenal. Uma equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) será enviada ao local nos próximos dias para remover os entulhos. A cerca que fazia o isolamento do terreno será recolocada.

A prefeitura também promete reforçar a fiscalização na região para tentar flagrar e multar quem descarta lixo de forma irregular no terreno. Denúncias também podem ser feitas pelos moradores através do telefone 156.

Ouça o relato do problema e a entrevista da moradora: