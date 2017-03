No aniversário de Porto Alegre, BikePoa será gratuito

Para aproveitar

Para comemorar os 245 anos da Capital, os porto-alegrenses poderão usar as bicicletas do BikePoa sem pagar nada. As viagens precisam ser feitas em até 60 minutos e, entre um passeio e outro, deve haver um intervalo de 15 minutos. A ação, promovida pelo banco Itaú, tem como objetivo estimular os cidadãos a conhecerem a cidade de um jeito diferente.

O BikePoa é um projeto que existe desde setembro de 2012, em Porto Alegre. Atualmente, o serviço conta com 40 estações, 400 bicicletas e mais de 195 mil usuários cadastrados.