Nova tarifa do transporte público de Porto Alegre será enviada ao Comtu até segunda-feira

Reajuste

A proposta de mudança na tarifa do transporte coletivo de Porto Alegre será enviada ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu) até a próxima segunda-feira. O valor ainda está sendo calculado pelos técnicos da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e, segundo o diretor-presidente, Marcelo Soletti, detalhes sobre a composição do valor ainda estão sendo definidos. Por isso, os números que serão entregues aos conselheiros ainda não foram divulgados.

Após o aumento de 5,5% nos salários dos rodoviários, as empresas de ônibus solicitaram à prefeitura que a passagem de ônibus suba para R$ 4,26. Em uma estimativa inicial, a EPTC adiantou que a tarifa do transporte coletivo deve ficar em torno de R$ 4,05.



Neste ano, outros fatores também estão sendo levados em conta na definição do novo valor da tarifa de ônibus. A prefeitura avalia derrubar algumas gratuidades no transporte coletivo, principalmente ligadas aos descontos para idosos, estudantes e ao fim da segunda passagem gratuita. Nesse último caso, a mudança estudada seria feita por decreto, e a ideia é de que os passageiros paguem a metade do valor da segunda passagem.

As alterações fariam como que o preço da tarifa diminuísse na Capital. No entanto, os detalhes ainda não foram definidos pelo Executivo, já que alguns itens precisam passar por votação na Câmara de Vereadores.

Após receber o novo valor da passagem calculado pela EPTC, o Comtu tem até sete dias para avaliar e votar pela aprovação ou não da tarifa. Caso seja aprovado, o valor da passagem é encaminhado ao prefeito da Capital, Nelson Marchezan, para a publicação, por decreto, no Diário Oficial. Se não for aprovado, pode haver uma nova discussão.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) acompanha as discussões, auditando o cálculo da composição da tarifa durante o processo de reajuste.