Obras do aeromóvel em Canoas andam, mas com obstáculos

Região Metropolitana

A construção do primeiro trecho de aeromóvel em Canoas, com 4,6 quilômetros de extensão, segue em andamento, mas enfrenta obstáculos.

A empresa vencedora da licitação para a obra civil, a China Railway First Group, aguarda o desfecho de uma ação judicial apresentada por outra empresa para iniciar os trabalhos. Além disso, a prefeitura suspendeu a licitação para construir as estações, elaborada ainda na gestão anterior, em razão da falta de liberação de uma licença da Metroplan. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, o processo para retomar a licitação está em andamento.

Enquanto isso, estão sendo realizados o deslocamento da rede elétrica e a implantação de uma adutora de água fora do eixo central da pista onde está prevista a implantação do aeromóvel. Boa parte dos materiais a serem utilizados na construção do sistema já estão armazenados em depósitos localizados no campus da Ulbra.

O novo prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, chegou a fazer críticas à obra durante a campanha. Ele preferiu não se manifestar sobre o assunto antes de discutir com o governo federal o andamento do projeto. O plano da gestão anterior previa a construção de um total de 18 quilômetros na cidade — o restante seria implantado pela iniciativa privada.