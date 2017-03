Ônibus que quase caiu de viaduto não tinha câmeras, diz empresa

Investigação dificultada

Ônibus bateu contra mureta de proteção no alto do viaduto da João Pessoa, na região central de Porto Alegre

Há uma dificuldade adicional para esclarecer as agressões cometidas contra um motorista de ônibus que quase resultaram em tragédia, na Capital, na manhã de sábado. O consórcio Viva Sul, responsável pela linha 209-Restinga, em que houve o ataque, informa que não havia câmeras no veículo em que um homem desferiu pontapés no condutor a ponto de fazê-lo desmaiar e perder o controle da direção sobre um viaduto — o que poderia ter provocado um acidente grave.

— Aquele ônibus não tinha câmera, infelizmente — diz o gerente operacional Rafael Marques.

As imagens poderiam facilitar a identificação do agressor. Marques afirma que o motorista agredido, Paulo Rogério Mendes, prestaria formalmente queixa na Polícia Civil nesta segunda-feira. Segundo o gerente, o registro não foi feito durante o final de semana porque não havia urgência, e o motorista havia sido liberado logo depois do incidente para se reapresentar apenas no começo da semana. Ele passou por exames e foi liberado para voltar a trabalhar, o que deve ocorrer na terça-feira.

Por meio da empresa, Mendes informou que não gostaria de conceder entrevista. Segundo o consórcio, o motorista não conhecia o agressor, que fugiu em direção ao Parque da Redenção depois do ataque. O ônibus, que naquele momento circulava sobre o viaduto da Avenida João Pessoa, se descontrolou e bateu contra a mureta de proteção. Havia cerca de 30 passageiros no veículo, mas ninguém se feriu além do condutor.