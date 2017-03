Painel escultório de monumento ao general Bento Gonçalves é roubado em Porto Alegre

Porto Alegre

No último final de semana, um dos painéis escultórios do Monumento ao General Bento Gonçalves, na Avenida João Pessoa, foi roubado. A obra foi feita em 1935 por Antônio Caringi em seu atelier na cidade de Munique, na Alemanha, e inaugurado em 15 de janeiro de 1936 na cerimônia de encerramento das comemorações do Centenário Farroupilha (1835-1935). A Secretaria de Cultura de Porto Alegre evita dar mais informações sobre o caso porque acredita que assim haverá mais chances de a polícia descobrir quem foi o responsável.



Sobre o valor da obra, conforme José Francisco Alves, professor de escultura no Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Doutor em História da Arte, a perda é irreparável.

Leia mais

Porto Alegre inicia testes para pagamento de passagens de ônibus com cartões de crédito e débito

Rapaz é preso por tráfico de drogas na Estação Rodoviária de Caxias do Sul

Os carros alegóricos do Carnaval de Porto Alegre são seguros? Veja como é feita a fiscalização



– O monumento a Bento Gonçalves é o mais importante dos que foram feitos em memória da Revolução Farroupilha. O escultor que o fez modelou, fundiu e esculpiu a obra na Alemanha, é impossível repor a peça porque não temos moldes para isso, além de não termos mais o artista, diz Alves.

Na visão do professor, os monumentos de Porto Alegre estão abandonados:

– Há dois anos, uma das molduras de granito foi arrancada e a prefeitura não tomou nenhuma medida de precaução para evitar outros roubos. A perda de obras ou parte delas se tornou normal na cidade. Por mais importante que as obras sejam, estão todas abandonadas pelo município, acrescenta.