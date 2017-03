Pais de alunos bloqueiam escola municipal em protesto contra mudanças em horários na Capital

Porto Alegre

Pais de alunos da Escola de Ensino Fundamental Heitor Villa Lobos, no bairro Lomba do Pinheiro, impediram professores de entrar em sala de aula na manhã desta terça-feira em protesto contra as mudanças no ensino da rede municipal.

Uma barricada de pedras e cordões de isolamento bloquearam as ruas em torno do colégio, obrigando ônibus a desviarem sua rota. Os manifestantes trancaram o portão da escola, impedindo a entrada de professores e funcionários.

Os manifestantes alegam que, com a diminuição da carga horário dos professores, os alunos ficarão desassistidos por 1h30min entre o período do almoço e o início do turno da tarde. Atualmente, os professores dividem as turmas por escala para que ninguém precise ficar esperando do lado de fora local onde são servidas as refeições. Com a mudança, os 1,1 mil alunos (divididos nos dois turnos) teriam de ir todos ao mesmo tempo para o refeitório, que comporta apenas 120 pessoas.

Patrícia da Rosa, 38 anos, mãe de quatro alunos da escola, disse que fica preocupada com o período em que as crianças ficarão sozinhas.

– Se os professores não puderem mais contar o tempo de almoço como carga horária, os alunos ficarão desassistidos, o que é desfavorável. No ano passado eles já tinham tirado a fruta da merenda das crianças, agora fiquei sabendo que também tiraram o guarda municipal que ficava nas escolas periféricas e que eles só estarão presentes no turno da noite. Isso é ruim, pois a escola fica numa zona de conflito do tráfico – diz Patrícia.

A presidente do conselho escolar, professora Aurici Azevedo da Rosa, disse que as determinações da Secretaria Municipal de Educação (Smed) deixam muitas dúvidas e que isso desorganizou todo o planejamento pedagógico que os professores fizeram durante o mês de fevereiro.

– Foi tudo de uma hora pra outra, não temos certeza de nada. Uma das coisas que mais preocupa os pais é como vão ficar as oficinas da escola que são realizadas nos turnos inversos, pois os professores é que monitoravam essas atividades.

Durante o protesto, o diretor da escola, Helton Affonso de Oliveira, recebeu uma ligação da Smed pedindo que a direção e a coordenadora pedagógica compareçam às 14h de hoje na diretoria pedagógica da Secretaria Municipal de Educação para falar sobre o que estava acontecendo na escola.

Uma assembleia de pais está prevista para as 18h30min desta terça-feira para decidir se eles vão continuar protestando amanhã.