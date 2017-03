Pelas Ruas: app passa de cinco mil usuários e ajuda a solucionar problemas urbanos

Cuidar da cidade

Problemas em vias de Porto Alegre e Região Metropolitana estão debaixo de nossos olhos. E, neste mês, moradores ganharam mais um alto-falante para denunciar o que há de errado na Capital e em cidades do entorno. Uma semana depois do lançamento do Pelas Ruas, o app conta com mais de 5,2 mil pessoas cadastradas, e passa de 700 o número de reclamações — uma média superior a cem por dia. Pelo menos oito problemas foram solucionados.

Entre as situações mais relatadas nos posts na primeira semana, estão ruas esburacadas, depósitos irregulares de lixo, falta de limpeza de parques e praças, capina por fazer em vias e outros espaços públicos, além de árvores e postes de energia elétrica com risco de queda. Alagamentos frequentes, esgoto a céu aberto e estrutura deteriorada de ciclovias também estão entre as questões registradas.

Leia mais:

Conheça o app Pelas Ruas, ferramenta para quem quer uma cidade melhor

DEP começa conserto de tubulação de esgoto na Rua Múcio Teixeira

Prefeitura tampa bueiro na Avenida Erico Verissimo



Em Porto Alegre, um buraco tapado com uma placa de metal no limite dos bairros Azenha e Menino Deus despertou indignação de moradores do entorno. Depois da postagem no app, diversas pessoas comentaram sobre os riscos da alternativa improvisada.

"Já faz pelo menos 6 dias.. é um perigo e gera congestionamento", comentou a usuária Camila Leães no sábado.

O problema, que havia sido postado no dia 21, foi resolvido dias depois. A prefeitura cobriu o buraco e retirou a placa provisória.

Próximo dali, na Rua Múcio Teixeira, a professora Paula Brust apontou o caso de esgoto a céu aberto, que se tornou reportagem em Zero Hora e, na segunda-feira, o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) começou o conserto de uma tubulação.

Já no Centro Histórico, moradores ainda aguardam pela resolução de outro problema. No dia 23, o usuário Hermes Filho relatou que, depois de uma intervenção do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na Rua General Vasco Alves, os resíduos não foram recolhidos do local, atrapalhando a passagem de pedestres.

"Fazem 10 dias que o Dmae veio consertar um cano furado embaixo da calçada, no entanto até agora não vieram consertar, lajotas atiradas", escreveu.

ZH entrou em contato com o órgão, que afirmou que a equipe responsável pelo conserto não é a mesma que faz a repavimentação (a cargo de uma empresa terceirizada). Conforme a assessoria de imprensa, o serviço pode levar alguns dias.

Já na Avenida Getúlio Vargas, uma estaca sustentando uma árvore na calçada motivou a postagem de Ricardo Calcerrada, que fez foto e a seguinte descrição: "Esta árvore é sustentada por uma estaca na Av. Getúlio Vargas na altura do n° 1550". A ZH, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb) relatou que não há nenhum protocolo registrado e salientou a importância dos comunicados pelo telefone 156.

O Pelas Ruas está disponível para iOS 9 ou superior e a partir da versão 6.0 do Android. Para baixar, basta entrar na App Store ou na Play Store e buscar o aplicativo pelo nome. A plataforma colaborativa é uma iniciativa de Rádio Gaúcha, Zero Hora e RBS TV.

Em mapa, é possível ver regiões com mais postagens Foto: Pelas Ruas / Reprodução