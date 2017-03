Pelas Ruas: Dmae conserta calçada no Centro Histórico

Rua General Vasco Alves

Zero Hora

Por: Zero Hora

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) repavimentou um trecho de calçada na Rua General Vasco Alves, no Centro Histórico. As lajotas que haviam ficado soltas após um conserto realizado pelo órgão foram alvo de reclamação de Hermes Filho, na semana passada, pelo aplicativo Pelas Ruas.

"Fazem 10 dias que o Dmae veio consertar um cano furado embaixo da calçada, no entanto até agora não vieram consertar, lajotas atiradas", escreveu o usuário no app no dia 23.

ZH entou em contato com o Dmae na quarta-feira — o órgão explicou que a equipe responsável pelo conserto não é a mesma que faz a repavimentação, que fica a cargo de uma empresa terceirizada. Por isso, o problema demorou alguns dias para ser solucionado, disse o departamento.

Após ver o problema resolvido, Hermes entrou em contato com a Redação:

— Eu me preocupo sempre com os problemas da cidade, sempre que possível tento ajudar a sinalizá-los. Fiquei muito satisfeito com a solução desse problema relato por mim — afirmou.

O Pelas Ruas está disponível para iOS 9 ou superior e a partir da versão 6.0 do Android. Para baixar, basta entrar na App Store ou na Play Store e buscar o aplicativo pelo nome.