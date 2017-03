Prédio da Faculdade de Medicina da UFRGS amanhece pichado

Porto Alegre

Semelhante ao que ocorreu há três semanas no Mercado Público de Porto Alegre, o prédio da Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) amanheceu nesta quinta-feira bastante pichado. Inaugurado em 1924, o edifício fica no número 329 da Sarmento Leite, na esquina com a Luiz Englert, próximo ao Parque da Redenção, na região central da Capital.

Portas, colunas, janelas e paredes do prédio centenário — a construção começou em 1913, mas, à época, os trabalhos foram interrompidos de 1914 até 1919 por causa da Primeira Guerra Mundial — foram grafadas com spray. O prédio já tinha algumas marcas, mas foram ampliadas nesta madrugada.

Ninguém foi preso até o momento e não há informações sobre o horário exato em que a pichação foi cometida. A reportagem tenta contato com a UFRGS para saber quais providências serão tomadas. Atualmente, a sede da Famed fica na Rua Ramiro Barcelos, no campus Saúde, ao lado do Hospital de Clínicas.

No caso do Mercado Público, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fez a limpeza das paredes cinco dias depois da pichação. Conforme o executivo municipal, o prédio é tombado pelo patrimônio histórico e seriam necessárias tintas especiais para que possa ser novamente pintado.

