Prefeitura assina contrato emergencial do serviço de capina

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb), por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), assinou nesta sexta-feira, 3, o contrato com a empresa MG Terceirização de Serviços para a execução da capina nas vias públicas da Capital. Com validade de até 180 dias, o documento tem caráter emergencial e, por esse motivo, não poderá ser renovado.



O procedimento é necessário, porque a empresa anterior, Ecopav Construções e Soluções Urbanas, havia paralisado o serviço. O DMLU rescindiu o contrato e, para evitar prejuízos à limpeza urbana e transtornos à população, a secretaria decidiu pela contratação emergencial. A realização do serviço deverá começar em até 10 dias.

Em 16 de fevereiro, a Surb publicou edital no Diário Oficial de Porto Alegre, informando sobre a abertura da seleção para as empresas interessadas em prestar o serviço de capina de forma emergencial. Das cinco empresas que apresentaram propostas, duas foram desclassificadas por entregarem orçamentos acima do limite previsto no projeto básico (valor unitário por quilômetro de meio-fio é de até R$ 797,40). A vencedora foi a MG, que ofereceu o valor de R$ 672,08 por quilômetro para a execução da atividade.