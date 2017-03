Prefeitura de Porto Alegre lança site e aplicativo com acesso a consultas médicas e serviços

Tecnologia

A prefeitura de Porto Alegre lançou, na tarde desta terça-feira, o aplicativo #EuFaçoPOA. Na primeira etapa, o app estará disponível para Android e permite a visualização de serviços municipais e informações sobre consultas especializadas pelo SUS. Com o tempo, novas funcionalidades serão incorporadas.

Além do app, a prefeitura inaugurou também um novo site. Na plataforma, o cidadão pode consultar informações sobre conta de água, transporte público, consultas dos pacientes, serviços municipais e emitir guias de pagamento do IPTU.

– As pessoas vão poder saber qual o lugar delas na fila das consultas e qual é o tempo de espera para o atendimento. Essa transparência permite que o seu João e a dona Maria cobrem da prefeitura o andamento, o tempo de espera. A gente deu o primeiro passo que foi divulgar a lista de espera pelas consultas. Agora, elas poderão acompanhar a sua posição e receber, pelo celular, a notificação da data da consulta. Isso também evitará outro problema: pela grande demora nos agendamentos, muitos pacientes acabam não comparecendo nas consultas. Vamos mudar para melhor, esse é o objetivo ao usarmos a tecnologia a favor das pessoas – afirmou o prefeito Nelson Marchezan.

Michel Costa, diretor técnico da Procempa, desenvolvedora das ferramentas, explica que sites europeus e experiências de cidades brasileiras foram estudados:

– Buscamos referências em sites europeus e experiências bem sucedidas de cidades brasileiras, e a partir disso criamos a versão alfa do site e do app, em um processo de inovação que será gradativo e permanente, com a incorporação mensal de novos serviços e tecnologias.