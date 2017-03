Prefeitura e BM fazem operação para coibir comércio ilegal no Centro de Porto Alegre 

Vendedores ambulantes

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social, Guarda Municipal de Porto Alegre e Brigada Militar, realizam uma operação conjunta, na manhã desta quarta-feira, no Centro de Porto Alegre para coibir o comércio irregular na Esquina Democrática.



A ação iniciou às 7h30min para impedir que os vendedores montassem as suas barracas no local. Não há registros de presos. Cerca de 65 pessoas participaram da ação, que contou com 25 guardas municipais, 20 policiais da Brigada Militar e 20 fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Social.



O efetivo foi reduzido por volta das 10h, mas toda a área correspondente ao cruzamento entre a Avenida Borges de Medeiros e a Rua dos Andradas segue ocupado pelas equipes. Contudo, próximo dali, na Avenida Salgado Filho, alguns ambulantes ainda vendiam frutas na calçada.



De acordo com o secretário municipal de Segurança, Cleber Senisse, nos próximos dias a ação deve ser expandida para outras ruas do Centro da Capital. Uma opção apresentada pela prefeitura aos ambulantes foi a regularização por meio da Feira para Ambulantes, em funcionamento no Largo Glênio Peres, entre às 8h30min e às 18h. A feira é voltada à emissão de alvarás e o cadastro de vendedores.