Prefeitura e Senac assinam convênio para informar ambulantes sobre legalização de negócios 

Porto Alegre

Uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e o Senac foi firmada nesta terça-feira, na Feira para Ambulantes. O evento Seja Legal: Seu Negócio Legalizado está ocorrendo no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público, na Capital. O objetivo é oferecer informações úteis aos ambulantes que desejam se legalizar ou qualificar o seu negócio.

Nesta terça-feira, primeiro dia de atividades, mais de mil pessoas foram atendidas no local. Uma delas foi a microempresária Loecir Farias, que produz, em casa, pratos de comida e salgados e vende em frente a uma escola. Ela aproveitou a oportunidade para se inscrever em uma das cem vagas de cursos gratuitos oferecidos pelo Senac.

– Vou aprender boas práticas de manuseio com alimentos – afirmou.

A Feira é parte da Semana de Porto Alegre e ocorre até quinta-feira.

Confira a programação:



Quarta-feira (22/03)

8h30min às 18h - orientação sobre financiamento e microcrédito - Superintendência Nacional do Microcrédito

Alternativas para regularização e gerenciamento do comércio ambulante - SMDS/Smic

Orientação e assessoria "Como Abrir seu Próprio Negócio" - Sebrae-RS

Orientação e ofertas de cursos e oficinas - Senac-RS

Orientação e ofertas de curso - Senai-RS

Orientação e auxílio para obtenção da documentação necessária para consultas cadastrais e emissão de alvará

Sine Móvel e FGTAS/Sine - confecção de carteiras profissionais e orientação para o trabalho e ofertas em oficinas de artesanato

10h e 14h - Acontece na Feira - oficinas e rodas de bate-papo no próprio espaço onde acontece a Feira, sobre empreendedorismo. Responsável: Coordenadoria da Juventude

16h - Acontece na Feira - oficinas e rodas de bate-papo sobre mercado de trabalho. Responsável: Sine Municipal.

18h - encerramento do segundo dia

Quinta-feira (23/03)

8h30min às 18h - orientação sobre financiamento e microcrédito. Responsável: Superintendência Nacional do Microcrédito

Alternativas para regularização e gerenciamento do comércio ambulante. Responsável: SMDS/Smic

Orientação e assessoria "Como Abrir seu Próprio Negócio". Responsável: Sebrae/ RS

Orientação e ofertas de cursos e oficinas. Responsável: Senac/RS

Orientação e ofertas de curso. Responsável: Senai/RS

Orientação e auxílio para obtenção da documentação necessária para consultas cadastrais e emissão de alvarás

Sine móvel e FGTAS/Sine com confecção de carteiras profissionais, orientação para o trabalho e ofertas em oficinas de artesanato

10h e 14h - Acontece na Feira - Oficinas e rodas de bate-papo sobre empreendedorismo. Responsável: Coordenadoria da Juventude

16h - Acontece na Feira - oficinas e rodas de bate-papo sobre mercado de trabalho. Responsável: Sine Municipal

18h - encerramento da Feira