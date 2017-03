Prefeitura testa tecnologia de reconhecimento facial em quatro ônibus da linha T 1

Transporte público

Nesta semana, a prefeitura começa testes com tecnologia de reconhecimento facial em quatro ônibus da linha T1 da Carris. O projeto-piloto com o sistema que promete evitar fraudes e aumentar a segurança dos usuários do transporte público será realizado por um período de 60 dias.

Nos ônibus, a câmera, posicionada próximo ao validador, vai registrar fotos do passageiro cada vez que o cartão que dá desconto na passagem for usado. As imagens serão enviadas para um servidor da Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP) e um programa de reconhecimento facial vai comparar com a foto do titular do cartão, previamente cadastrada. Durante o piloto, as imagens servirão apenas para análise, e os cartões dos usuários não serão bloqueados.

Conforme o diretor técnico da Procempa, Michel Costa, os testes irão avaliar o impacto das fraudes no que se refere ao valor da tarifa do transporte público.

— Essa medida serve para coibir abusos e irregularidades que acabam refletindo na tarifa do transporte público. Porque as fraudes prejudicam o usuário do transporte que paga a tarifa — afirma.

