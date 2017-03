Primeira Descida da Borges de 2017 ocorre nesta sexta-feira

Carnaval

Na primeira Descida da Borges de 2017, que ocorre nesta sexta-feira, cinco escolas desfilam a partir das 19h. O evento revive os antigos carnavais de Porto Alegre.

Participarão do evento, no Centro Histórico, as agremiações Império do Sol, Império da Zona Norte, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba e Acadêmicos de Gravataí. Conforme o coordenador das Manifestações Populares da Secretaria Municipal da Cultura, Érico Leoti, a Descida da Borges revive e renova o espírito do Carnaval:

— É um evento que consolida a participação popular neste segmento, com a presença de um público considerável. Para as escolas, é a oportunidade de testar, minimamente, o que foi planejado para o desfile oficial.

No dia 10, a segunda Descida da Borges contará com Unidos da Vila Mapa, Bambas da Orgia, União da Vila do IAPI, Imperatriz Dona Leopoldina e escola convidada.