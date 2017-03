Imposto

A primeira parcela do IPTU de Porto Alegre vence nesta quarta-feira. O contribuinte que não pagar no vencimento pode ter multa de até 10%, juros de no mínimo 1% ao mês e a inscrição em dívida ativa.

Os cidadãos que não quitaram o IPTU com desconto receberam as guias na segunda quinzena de fevereiro. Quem precisar pode acessar o documento no site da prefeitura, informando a inscrição do imóvel ou o endereço, ou retirar na Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda (Trav. Mário Cinco Paus, s/nº), das 9h às 16h.

O pagamento pode ser realizado em qualquer banco conveniado (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Citibank, Santander e Sicredi) ou em casas lotéricas, quando a guia for de até R$ 1 mil.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 156 (opção 4) ou pelo e-mail atendimentofazenda@portoalegre.rs.gov.br. Para chamadas de outras cidades, o contato é (51) 3289-0156.