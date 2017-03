Professores fazem novo protesto contra mudanças na rede de ensino de Porto Alegre

Insatisfação

Professores da rede municipal se reuniram em assembleia na manhã desta sexta-feira para nova discussão sobre as novas regras do ensino determinadas pela Secretaria de Educação. Conforme a Associação dos Trabalhadores em Educação Municipal de Porto Alegre (Atempa), a reunião ficou lotada e, por isso, o grupo decidiu fazer uma caminhada pela Avenida Alberto Bins até a prefeitura.

A intenção é fazer pressão para que os professores sejam recebidos para uma conversa e possam explicar porque acreditam que as novas regras não irão funcionar. Eles alegam que não houve diálogo antes das novas determinações e nem depois do anúncio.

O grupo pretende permanecer em frente à prefeitura durante uma parte do dia e se o resultado não for satisfatório, se deslocarem para o prédio da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Andradas, no centro da Capital.

Há três semanas, a secretaria anunciou mudanças na rede de ensino de Porto Alegre, como o aumento no tempo do professor em sala de aula e extinção do dia de compensação dos educadores. Além disso, o café da manhã e o almoço não poderão ser computados como hora-aula.

Os professores discordam das alterações, principalmente da que modifica a escala de trabalho. De acordo com a prefeitura, as mudanças não precisam passar pela Câmara de Vereadores e devem entrar em vigor já no fim do recesso, no dia 6 de março.

