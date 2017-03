Professores municipais e estudantes fazem manifestação no centro de Porto Alegre 

Educação

Professores municipais e estudantes realizaram uma caminhada, na tarde desta terça-feira, por ruas do Centro de Porto Alegre. O grupo saiu da sede da Secretaria Municipal de Educação, na Rua dos Andradas, e se deslocou até a prefeitura da Capital, onde estão concentrados.

Os professores protestam contra a reforma no ensino municipal de Porto Alegre, implantada através de um decreto do prefeito Nelson Marchezan Jr. Entre as mudanças, estão o fim do intervalo destinado às refeições sendo contabilizado como horário de aula, a diminuição dos períodos de aula de 50 para 45 minutos, e a ampliação do tempo total que um mesmo professor passará ensinado os estudantes.



Bloqueios no trânsito foram feitos em ruas do Centro, como a Caldas Júnior e a Siqueira Campos. Todas as vias já foram liberadas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

