Professores protestam contra mudanças na rede municipal de Porto Alegre

Educação

Contrários às mudanças estabelecidas pela prefeitura de Porto Alegre para a rede ensino, professores paralisaram as atividades nesta quarta-feira. Pelo menos 21 escolas municipais de Ensino Fundamental (Emefs) fecharam as portas. Outras 10 tiveram funcionamento parcial. As informações são da Rádio Gaúcha.

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) afirma que pelo menos 11 escolas de Educação Infantil (Emeis) também ficaram sem atendimento. Até a metade da tarde, os dados não estavam totalizados.

A Emef Porto Alegre, localizada na Rua Washington Luiz, no Centro Histórico, foi uma das instituições que não atendeu os estudantes. Um cartaz fixado no portão principal informava os motivos da paralisação. A mesma situação ocorreu na Emef Gabriel Obino, no bairro Cascata, onde uma faixa mostrava a indignação dos educadores.

A prefeitura não se manifestou sobre as críticas. A reportagem da Rádio Gaúcha ainda passou por escolas na Vila Cruzeiro e no bairro Glória, ambas sem aula. A expectativa é de que o protesto seja pontual, com o retorno dos trabalhos na quinta-feira.



BALANÇO*

Emeis: 11 paradas, seis com atendimento parcial e 25 com atendimento normal

Especiais: três paradas e uma parcialmente

Emefs: 21 paradas e 10 parcialmente

*dados preliminares da Secretaria Municipal de Educação (Smed)