PSOL diz que Marchezan "erra feio" ao pedir que partido arque com prejuízos de empresas de ônibus

Integrantes do PSOL criticaram Nelson Marchezan (PSDB) por terem sido citados pela prefeitura na ação movida por empresas de ônibus da Capital contra o município. Os representantes do partido foram apontados como os responsáveis por um prejuízo de R$ 5 milhões, já que eles entraram com a ação popular que levou à suspensão de um aumento da passagem por 33 dias em 2016. As informações são da Rádio Gaúcha.

– A prefeitura erra feio. O argumento é ridículo, posto que o que houve foi uma ação popular. A decisão judicial é do Poder Judiciário e não dos proponentes – relatou o deputado estadual Pedro Ruas (PSOL), um dos mencionados.

Além de Ruas, o Executivo da Capital citou a ex-deputada Luciana Genro e os vereadores Fernanda Melchionna, Roberto Robaina e Professor Alex Fraga. Eles ainda não foram notificados para esclarecimentos.

Em 2016, quando passou a valer o contrato baseado na licitação do transporte público em Porto Alegre, havia a previsão de reajuste nas tarifas. No entanto, a partir da ação do PSOL, a Justiça suspendeu o aumento, já que o Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu) não havia sido consultado. O aumento acabou sendo liberado 33 dias depois, após recurso da prefeitura.

Os representantes do PSOL afirmam que vão tentar derrubar na Justiça o aumento da tarifa de ônibus para R$ 4,05, que deve ser sancionado por Marchezan nos próximos dias. Entre as alegações está o andamento de uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no cálculo das passagens. Não há prazo para a conclusão do estudo.