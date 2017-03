Semana do Artesão espalha arte pela Capital; veja os locais

Programação especial

Para celebrar o Dia do Artesão, que é comemorado em 19 de março, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre está realizando uma feira nesta semana. Iniciado nesta segunda-feira, o evento vai ocorrer até a próxima sexta. Serão 60 profissionais expondo os seus trabalhos feitos com vários materiais, como pano, madeira, tecido e couro. A programação do evento conta com atividades em vários locais da Capital.

No Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre, vai ocorrer a Feira Arte. A cidade possui 1.216 espaços para artesanato e 850 artesãos cadastrados junto ao núcleo de fomento ao setor da prefeitura.

– Seria muito bom se pudéssemos contar com esse espaço aqui no Centro Histórico pelo menos de 15 em 15 dias – afirma o comerciante Edson Martins.

Conforme o secretário Ricardo Gomes, os briques e as feiras de artesanato, como a Feira Arte, devem ser incentivados, pois colaboram com a economia e a geração de emprego e renda.

Confira a programação da Semana do Artesão:

Segunda-feira (13/03)

Feira Arte: de 13 a 17 de março, das 8h às 18h30, Largo Glênio Peres

Feira de Artesanato da Praça da Alfândega: das 9h às 18h

Terça-feira (14/03)

Feira de Artesanato Santo Antônio: rua Tomaz Edson, sem número, ao lado da Escola Frei Pacifico, das 10h às 18h



Quarta-feira (15/03)

Feira do Obirici: avenida Assis Brasil, em frente ao supermercado Carrefour, das 9h às 18h

Quinta-feira (16/03)

Feira de Artesanato do Terminal do Triângulo: de 16 a 18 de março, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, esquina com a rua Gomes de Freitas, das 8h às 15h



Sexta-feira (17/03)

Brique do Partenon: avenida Coronel Aparício Borges, das 9h às 18h

Sábado (18/03)

Brique do Partenon: avenida Coronel Aparício Borges, das 9h às 18h

Feira de Artesanato Brique de Sábado: avenida José Bonifácio, das 13h às 18h

Feira do Partenon: rua Albion, esquina avenida Bento Gonçalves, na calçada limítrofe do supermercado Carrefour, das 9h às 18h

Brique Humaitá Navegantes: Parque Mascarenhas de Moraes, das 9h às 18h

Feira do Entorno do Bom Fim: avenida Osvaldo Aranha

Brique de Belém Novo: Praça Inácio Antônio da Silva, das 9h às 18h

Feira da Hípica: rua Lineu Galaschi Ripoll, das 9h às 17h

Feira da Tristeza: Praça Comendador Souza Gomes, das 9h às 17h

Domingo (19/03): Dia do Artesão

Brique da Redenção: avenida José Bonifácio, das 8h às 18h

Feira do Entorno do Bom Fim: avenida Osvaldo Aranha, das 8h às 18h

Brique de Ipanema: entre a avenida Jardim e a rua das Laranjeiras, das 10h às 19h