Seminário discutirá Orçamento Participativo de Porto Alegre

Balanço das demandas

Como parte das comemorações do aniversário de 245 anos da Capital, o ObservaPOA realiza nesta quinta-feira a quinta edição do seminário Porto Alegre em Análise. Neste ano, o evento será realizado na Cinemateca Capitólio, a partir das 14h, e terá como ponto central de discussão o Orçamento Participativo (OP).

Segundo o coordenador do ObservaPOA, Rodrigo Rangel, o seminário vai apresentar um balanço das mais de 9,2 mil demandas recebidas ao longo dos 27 anos do projeto, com a presença de representantes do OP e especialistas em democracia participativa. O secretário-adjunto da Secretaria de Municipal de Governança Local, Carlos Siegle, também participará do debate.

– A ideia é realizar um balanço do que aconteceu nesse período na cidade, nas gestões e regiões abrangidas pelo OP – conta Rangel.

No seminário, também ocorrerá o lançamento do livro Democracia Participativa na América Latina – Casos e Contribuições para o Debate. A publicação é composta por oito artigos que retratam experiências de democracia participativa em diversos países da América Latina e será distribuído gratuitamente no evento.