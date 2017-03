Servidores da Corsan fazem caminhada por ruas do Centro de Porto Alegre

Manifestação

Servidores da Corsan realizam um protesto, na tarde desta sexta-feira (10), no Centro de Porto Alegre. O grupo, ligado ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado (Sindiágua/RS), realizou uma assembleia na Casa do Gaúcho e depois saiu em caminhada até o Palácio Piratini.

Os trabalhadores cruzaram a avenida Loureiro da Silva, passaram pela Rua general Vasco Alves, subiram a Rua Duque de Caxias até a sede do governo. Após, o grupo planeja ir até a sede da Corsan, passando pelas ruas riachuelo e Caldas Júnior.

Bloqueios momentâneos em vias do Centro Histórico da Capital estão sendo realizados pela EPTC. Há lentidão no entorno, e as linhas de ônibus da Carris C2 e C3 estão com atraso na tabela horária por causa da manifestação.

