St. Patrick's Day: leitores se manifestam a favor e contra a festa

Opiniões divididas

O St. Patrick's Day, celebrado em 17 de março, conquistou parte dos porto-alegrenses nos últimos anos. Bares, restaurantes e eventos de rua passaram a oferecer programação especial para a data.

As festas, no entanto, não são unanimidade e geraram polêmicas envolvendo moradores e comerciantes do Moinhos de Vento, onde ocorre uma das celebrações. Assim como no bairro, o assunto dividiu leitores, que se manifestaram em reportagens publicadas no site de Zero Hora e na página do jornal no Facebook. Confira algumas opiniões favoráveis e contrárias.



"Seria bem legal que mais eventos assim acontecessem nas ruas. É uma festa gratuita, ocupando os espaços que a cidade oferece. Ótima oportunidade da gente aproveitar a noite, com segurança e se divertir."

"Impressiona a falta de identidade cultural com o seu próprio país e o desejo de identificação com a cultura americana manifestada por algumas classes sociais brasileiras..."

"Ano passado teve, eu fui e tava tudo muito bonito e divertido."

"Porto-alegrense não dá valor a sua própria cultura, só sabe copiar a dos outros, é Halloween, St Patrick, Black Friday e por aí vai. Está perdendo a sua identidade."

"É só um evento pra se divertir, encontrar os amigos, beber e ser feliz!"

"No Brasil, essa festa não faz o menor sentido. Vão interromper uma via pública só porque algum bar ou cervejaria quer faturar..."