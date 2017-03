TCE-RS abre inspeção especial para analisar tarifa de ônibus em Porto Alegre

Transporte coletivo

A presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) acatou o pedido dos técnicos para abrir uma Inspeção Especial a fim de avaliar a tarifa do transporte público em Porto Alegre. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira. Com isso, não há mais prazo para que o TCE-RS se manifeste. As informações são da Rádio Gaúcha.

A EPTC continua afirmando que vai esperar o Tribunal para encaminhar o novo valor da passagem para o Conselho Municipal de Transporte Urbano (Comtu).

Enquanto isso, a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) afirma que não irá pagar o dissídio aos rodoviários enquanto não houver o reajuste da tarifa.

* Rádio Gaúcha