TCE vai verificar se há "elevação indevida" na tarifa de ônibus de Porto Alegre

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) acolheu, nesta terça-feira, representação do Ministério Público de Contas que pede análise sobre o cálculo do novo valor da tarifa do transporte coletivo em Porto Alegre. Conforme o MPC, o tribunal vai avaliar, em até 48 horas, por meio da área técnica, se há possível "elevação indevida" da tarifa de ônibus na cidade. As informações são da Rádio Gaúcha.

Após encaminhamentos feitos por vereadores da oposição, o MP de Contas analisou alguns aspectos da composição tarifária. Entre eles, estão a cotação de preço e consumo do combustível, a vida útil dos pneus, o cálculo considerando a frota (e não a rodagem dos veículos) e a alteração da frequência das viagens. Caso o TCE entenda que há alguma irregularidade, pode decidir que se conceda uma medida cautelar para suspender o aumento da tarifa até novo cálculo.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) deve divulgar nesta semana o valor proposto para a nova tarifa de ônibus na Capital, que deve superar os R$ 4. O valor será encaminhado ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu).

Após o reajuste de 5,5% nos salários dos rodoviários e aumentos no vale-alimentação e no plano de saúde, as empresas de ônibus solicitaram à prefeitura que a passagem de ônibus suba para R$ 4,26. Em uma estimativa inicial, a EPTC havia adiantado que a tarifa do transporte coletivo deve ficar em torno de R$ 4,05.

Após receber o novo valor da passagem calculado pela EPTC, o Comtu tem até sete dias para avaliar e votar pela aprovação ou não da tarifa. Caso seja aprovado, o valor da passagem é encaminhado ao prefeito Nelson Marchezan para a publicação, por decreto, no Diário Oficial. Se não for aprovado, pode haver uma nova discussão.