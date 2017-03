Telefone de emergência da Defesa Civil de Porto Alegre está inoperante há uma semana

Aviso

Quem ligar para o telefone 199, o número de emergência da Defesa Civil de Porto Alegre, não conseguirá contato com as equipes de resgate. O telefone, que é usado para demandas como queda de árvores, inundações e vendavais, está fora de operação há uma semana. Ainda não há previsão de conserto. As informações são da Rádio Gaúcha.

A interrupção na comunicação acontece porque, no último dia 17, a Defesa Civil deixou a antiga sede, na Rua Doutor Campos Velho, e passou a atuar na Avenida Padre Cacique, 708, onde funciona a Secretaria Municipal de Segurança. A mudança de local foi uma medida de economia, já que o antigo prédio era alugado, e havia espaço junto à secretaria.

A alteração da rede lógica, que é a rede de comunicação, não acompanhou a transferência de local de trabalho. Conforme o coordenador da Defesa Civil, coronel Roget Kopczynski, a Procempa ainda não fez a instalação da rede, e a Oi não configurou os telefones para que possam funcionar. Os agentes têm acesso à internet em apenas alguns pontos do prédio e, assim, conseguem monitorar determinadas situações.

Kopczynski relata que, como a situação climática foi favorável nos últimos dias, a demanda de ligações não foi tão grande. Enquanto o telefone 199 segue inoperante, moradores podem ligar para o telefone 99304-6859, que funciona 24 horas, ou para o Corpo de Bombeiros, que repassa a solicitação.

A Oi afirma que aguarda o contato da Procempa para realizar o serviço. A reportagem espera o retorno da Procempa sobre o assunto.