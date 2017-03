Teste: Trensurb tem problemas em escadas rolantes e elevadores

Capital-NH

"A Trensurb esclarece que escadas rolantes não são equipamentos de acessibilidade, mas dispositivos para melhorar o fluxo interno das estações. Pessoas com dificuldade de locomoção devem utilizar os elevadores e rampas disponíveis nas estações", esclarece em nota a Trensurb sobre a precariedade do serviço ofertado nas 22 plataformas de trem.

A foto que ilustra esta reportagem, porém, mostra o oposto. A Rádio Gaúcha percorreu todas as estações, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, identificando problemas de acessibilidade na maioria delas.

Pessoas com dificuldades de locomoção e deficiência física encontram obstáculos em suas rotinas na maior parte das plataformas da Trensurb. Cerca de 200 mil usuários por dia se deslocam entre a Capital e o Vale do Sinos. Apesar da rapidez do transporte, os percalços na acessibilidade são muitos. Escadas rolantes inativas, elevadores estragados e falta de plataformas elevatórias são os problemas mais frequentes.

— A Trensurb tem problemas com escadas rolantes e elevadores. Mas, em contrapartida, o atendimento dos funcionários para nós, deficientes físicos, é excelente e ajuda a minimizar o problema — explica o aposentado Nelson Kalil, 58 anos, que é cadeirante.

Das 22 estações, 11 estão sem escada rolante para desembarque e apenas nove têm elevadores em atividade.

— Trabalho aqui há mais de um ano. Acompanho a situação diariamente. Às vezes, os elevadores e as escadas rolantes voltam a funcionar por uma semana e, em seguida, voltam a ficar parados. Quando algo estraga, a demora para a manutenção é longa — conta Marco Virgil, 25 anos, comerciante na estação Farrapos

Veja como está a situação em cada uma das estações

Mercado Público

Apenas uma escada rolante (de três que estão paradas há oito meses) em funcionamento no embarque. Há outras cinco escadas fixas e duas plataformas elevatórias para pessoas com dificuldade de locomoção.

Rodoviária

Elevador estragado e escada rolante de embarque funcionando, mas não há escada rolante para desembarque.

São Pedro

Elevador funcionando, uma escada rolante para embarque e outra para desembarque.

Farrapos

Escada apenas para embarque e elevador funcionando. Há duas escadas fixas.

Aeroporto

Há apenas uma escada rolante para embarque. Para quem estiver com malas, o elevador segue funcionando. Há duas escadas fixas.

Anchieta

Escada rolante funciona apenas para desembarque e não há elevador.

Niterói/Uniritter

Escada rolante de embarque e desembarque funcionando, porém, não há elevador.

Fátima

Não há elevador, mas as duas escadas rolantes de embarque e desembarque estão funcionando.

Canoas

Escada rolante de embarque e outra para desembarque funcionando. Elevador inativo.

Mathias Velho

Escadas rolante de embarque e desembarque ativas e elevador funcionado.

São Luís/Ulbra

Apenas escada rolante para desembarque e não há elevador.

Petrobras

Não há escada rolante nem elevador.

Esteio

Elevador funcionando e apenas uma escada rolante para desembarque.

Luiz Pasteur

Escada rolante apenas para embarque e sem elevador.

Sapucaia

Escadas rolante para embarque e desembarque ativas. Não há elevador.

Unisinos

As duas escadas rolantes disponíveis não estão funcionando. Porém, elevador está funcionando.

São Leopoldo

Escada rolante para embarque funcionando. Escada rolante para desembarque está parada. Elevador em operação.

Rio dos Sinos

Escadas rolantes de embarque e desembarque e elevador funcionando.

Santo Afonso

Escadas rolantes de embarque e desembarque paradas, mas elevador funcionando.

Industrial

Elevador funcionando e apenas escada rolante para embarque.

Fenac

Escadas rolantes não funcionam. Elevadores em atividade.

Novo Hamburgo

Escada rolante para embarque e desembarque e elevadores funcionando.