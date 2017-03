Uma dúvida na Capital: quem vai acompanhar os alunos durante as refeições e reuniões?

Mudanças no ensino

Insatisfeitos com a nova rotina escolar, definida pela prefeitura de Porto Alegre e apresentada às escolas em 21 de fevereiro – duas semanas antes do início das aulas –, professores municipais devem começar o ano letivo seguindo o mesmo calendário de antes. Isso porque ainda restam dúvidas sobre como aplicar mudanças anunciadas. São dois os principais questionamentos dos docentes: por quem os alunos serão acompanhados durante as refeições, já que nesse período eles não deverão mais estar sob a supervisão dos professores, e que profissionais ficarão responsáveis pelos estudantes durante a reunião pedagógica semanal, durante a qual eles deverão agora permanecer na escola, não mais sendo liberados.



– A ideia é que se faça o que a gente sabe e consegue fazer. As escolas (de Ensino Fundamental da Capital) vão receber os alunos e os pais neste primeiro dia de aulas no mesmo horário do ano passado e informar a eles sobre a situação. Nada muda enquanto não tivermos clareza sobre como vamos implementar essas mudanças – explica a presidente do Conselho Municipal de Educação, Isabel Letícia Medeiros, também professora da rede municipal.

Na sexta-feira, após se reunirem em assembleia, dezenas de professores municipais saíram em caminhada até a sede da prefeitura, em protesto. Eles alegam que não houve diálogo antes das novas determinações nem depois do anúncio. Dois dias antes, o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, esteve na Câmara de Vereadores para debater com os parlamentares as alterações na rotina escolar da rede pública. Da plateia, os professores se queixaram de que não tiveram espaço para fazer perguntas ao secretário.

Questionada pela reportagem na última quinta-feira, por e-mail, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) não respondeu, até a publicação desta reportagem, às dúvidas sobre como ficarão os alunos durante as refeições e reuniões pedagógicas, se não acompanhados por professores. Apesar de ter afirmado que a nova rotina seria aplicada nas escolas já nesta segunda-feira, o secretário tampouco se manifestou sobre a intenção das escolas de seguir as atividades antigas.

No site da prefeitura, consta a informação que "as 56 escolas do município que adotarão a nova rotina escolar estão sendo convidadas para readequar os seus quadros e encaminhar suas demandas à Smed".

