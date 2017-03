Uma tonelada e meia de alimentos impróprios para consumo é apreendida em Porto Alegre

Apreensão





Uma vistoria feita nesta segunda-feira encontrou uma tonelada e meia de alimentos impróprios para o consumo na Capital. A ação foi realizada pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

Pouco mais de mil quilos de alimentos de origem animal vencidos, impróprios para consumo e mal-acondicionados foram verificados na Casa de Carnes Cesar, na Avenida Gomes de Freitas, zona norte da Capital. O local apresentava ¿péssimas condições de higiene¿ e equipamentos danificados, como câmaras frias, moedor, tábuas de corte e mesas. Além disso, os produtos eram descongelados para venda como resfriados, colocando em risco a saúde dos consumidores. O estabelecimento foi autuado e teve as atividades suspensas até efetuar as alterações exigidas. O proprietário do local foi encaminhado à Delegacia do Consumidor/RS.

Outra vistoria foi realizada no Super Três, no bairro Cascata, zona sul de Porto Alegre. A ação apreendeu cerca de 540 quilos de alimentos armazenados em local insalubre, que estavam em desacordo com a rotulagem e não tinham procedência comprovada. A situação foi descoberta após uma denúncia ao telefone 156 da prefeitura, que relatou a venda de vários alimentos e produtos vencidos e mal-acondicionados.

No supermercado, a secretaria também constatou condições inadequadas no açougue, como infestação de baratas, equipamentos precários e sujos, ausência de coifa e depósito em más condições. Além da falta de higiene, alimentos eram vendidos com data de validade vencida, carnes estavam armazenadas em uma câmara de refrigeração suja e o fatiamento de fiambres era feito em local inadequado, segundo a prefeitura. Parte dos alimentos foi inutilizada e as carnes - cerca de 200 kg - foram doadas ao Zoológico de Sapucaia. O estabelecimento teve das atividades de açougue, padaria e do depósito de alimentos e só terá liberação de funcionamento após efetuar as adequações.

