Usuários fazem fila para recarregar o TRI antes do reajuste da passagem de ônibus 

Porto Alegre

Usuários dos ônibus de Porto Alegre estão fazendo fila no posto do Cartão TRI, no Centro de Porto Alegre, nesta quinta-feira, para recarregar o cartão antes do reajuste da passagem. O aumento da tarifa de R$ 3,75 para R$ 4,05 começa a valer a partir desta sexta-feira, o que deixou apenas um dia para garantir o valor atual.

Leia mais:

Confira como garantir passagem a R$ 3,75 por um mês



Pela manhã, houve fila na porta da agência, antes da abertura da unidade. A expectativa é que o movimento se acentue ao meio-dia, quando as pessoas devem aproveitar o horário do almoço para ir até o local.

Quem recarregar o cartão TRI até hoje vai poder garantir o valor da passagem sem reajuste por 30 dias. As viagens de lotação também aumentam, de R$ 5,60 para R$ 6.