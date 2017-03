Vazamento de esgoto na Protásio Alves provoca transtornos a pedestres

Incômodo

Um vazamento de esgoto na esquina das avenidas Protásio Alves e Cel. Lucas de Oliveira está causando incômodo para as pessoas que passam pelo local. Além do mau cheiro, os carros que transitam no sentido Centro – bairro da Protásio passam sobre a água e acabam sujando quem espera para atravessar a rua. Estabelecimentos próximos também estão sofrendo com o problema.

– Eu cheguei hoje de manhã de viagem e, quando abri a minha fruteira, eu deparei com esse vazamento em frente ao meu estabelecimento. As pessoas têm dificuldade de atravessar a rua, o cheiro é horrível e os carros acabam molhando todo mundo – relata o comerciante Marcos Schirmer Kohanoski.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o problema havia sido resolvido na manhã desta segunda-feira. No entanto, a reportagem esteve no local durante a tarde e o vazamento permanecia. Questionado, o Dmae afirmou que vai mandar uma equipe para fazer o conserto ainda neste segunda.



Os carros passam sobre a água e acabam sujando quem espera para atravessar a rua Foto: Carolina Cattaneo / Agência RBS