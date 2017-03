Virada Sustentável discutirá alimentação saudável, educação e empreeendedorismo

Mais de 200 atividades

Mais de 200 atividades gratuitas marcarão a Virada Sustentável em Porto Alegre a partir desta quinta-feira. Atrações educacionais, artísticas e culturais integram a programação do evento de mobilização e educação para a sustentabilidade em diferentes locais da Capital, incluindo quatro EcoPontos: a Casa de Cultura Mario Quintana, a Redenção, a Associação Cultural Vila Flores e o Sesc Campestre. Todas as atividades são abertas ao público (apenas dois seminários precisam de inscrição prévia).

Segundo a organização do evento, a virada deste ano, pela segunda vez na Capital, será voltada a três dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas: alimentação saudável, educação para sustentabilidade e empreendedorismo sustentável. Seminários, mostras de filmes, esportes, oficinas, shows e espetáculos teatrais, artes visuais e feiras de inovação vão tratar de temas como qualidade de vida, biodiversidade, resíduos, água, cidadania, mobilidade urbana e mudanças climáticas, além de promover discussões sobre a importância da economia em negócios sustentáveis e da cultura para a vida urbana.

— A virada tem dois lados: um que alerta para questões sérias dentro da sustentabilidade, como a crise climática, hídrica, da mobilidade urbana, e outro que procura mostrar que existe uma esperança. Mostrar coisas que estão acontecendo para mudar — explica Vítor Ortiz, um dos coordenadores desta edição.

Entre as principais atrações, estão quatro seminários e uma feira sustentável, que encerrará o evento no domingo, no Vila Flores. O primeiro seminário será nesta quinta-feira, na Unisinos, e trará experiências de empresas voltadas à sustentabilidade e de grandes corporações que adotaram práticas sustentáveis em seus modelos de negócios. Na sexta-feira, outro encontro, voltado à discussão de mudanças climáticas, levará Amyr e Marina Klink à Casa de Cultura Mario Quintana.

A alimentação saudável será tema abordado em atividades das mais diversas: desde um café da manhã com produtos locais na Lomba do Pinheiro até uma feira orgânica na Redenção, no sábado. No mesmo dia, o local receberá, ainda, a visita da chef uruguaia Laura Rosano, especialista em cozinha regional e mediterrânea. Junto com representantes do curso de Nutrição da Unisinos, ela fará uma aula pública sobre aproveitamento de alimentos no parque.

Na programação artística, três eventos musicais se destacam. Nesta quinta-feira, às 18h30min, a Orquestra da Ulbra faz o concerto de abertura do evento, As Grandes Canções dos Festivais Nativistas, com participação dos músicos Neto Fagundes, Shana Müller, Chico Saratt, Maurício Marques e Sérgio Rojas. Na sexta-feira, o Largo Glênio Peres será palco do show Os Tambores da Rua, com Turucutá e Bloco da Laje. O concerto de encerramento será com a Orquestra Unisinos Anchieta e Juntos — projeto dos músicos Antonio Villeroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro, na Redenção.

QUINTA-FEIRA

Seminário Marcas Sustentáveis

Às 9h30min, na Unisinos (Avenida Doutor Nilo Peçanha, 1640 - Sala 809/810)

Oficina A História da Música nos Festivais Nativistas do Rio Grande do Sul

Às 9h, no Studio Clio (Rua José do Patrocínio, 698)

Eco Trilha

Às 11h, no Ecoponto Sesc Campestre (Avenida Protásio Alves, 6220)

Oficina de reaproveitamento de tecidos

Às 14h30min, na Casa de Cultura Mario Quintana — Sala Onda (Rua dos Andradas, 736)

SEXTA-FEIRA

Semente — Mostra Infantil de Cinema e Sustentabilidade

Às 14h, na Casa de Cultura Mario Quintana — Sala Eduardo Hirtz (Rua dos Andradas, 736)

Conversa sobre águas, rios, oceanos e Antártica, com Amyr Klink e Marina Klink

Às 16h30min, no Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736)

Seminário Boas Ideias de Sustentabilidade

Às 17h, no Vila Flores

Os Tambores da Rua — com os blocos carnavalescos Turucutá e Bloco da Laje

Às 18h30min, no Largo Glênio Peres (em frente ao Mercado Público)

SÁBADO

Feira de Produtos da Agricultura Familiar

Às 10h, no Ecoponto do Parque da Redenção (Avenida João Pessoa, s/n)

Seminário A Virada Sustentável na Educação

A partir das 10h, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736)

Feira Papelera de Artes Gráficas

Às 14h, na Casa de Cultura Mario Quintana — Hall do Jardim Lutzenberger (Rua dos Andradas, 736)

Cozinhando com Frutas Nativas

Às 15h10min, no Ecoponto do Parque da Redenção (Avenida João Pessoa, s/n)

DOMINGO

Pedalando na Virada

Às 9h, com saída da Fundação Iberê Camargo (Avenida Padre Cacique, 2.000)

Orquestra Unisinos Anchieta e Projeto Juntos

Às 11h30min, no Parque da Redenção (Avenida João Pessoa, s/n)

Feira Boas Ideias de Sustentabilidade

A partir do meio-dia, no Ecoponto Vila Flores (Rua São Carlos, 759)

Oficina de Percussão da Turucutá

Às 14h, no Ecoponto do Parque da Redenção (Avenida João Pessoa, s/n)

Ecopontos:

Redenção — Avenida João Pessoa, s/n, Cidade Baixa

Casa de Cultura Mario Quintana | Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico

Associação Cultural Vila Flores | Rua São Carlos, 759, Floresta

Sesc Campestre | Avenida Protásio Alves, 6.220, Alto Petrópolis