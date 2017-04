Alvo de investigação, DEP sofre segunda invasão em seis meses

Sob suspeita

A sede do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, sofreu invasão durante o final de semana. A grade de uma janela foi entortada, portas e armários chaveados foram arrombados. O caso foi registrado na Polícia Civil e peritos já estiveram no local. Num levantamento inicial, a direção não deu falta de objetos ou documentos.



Em outubro, a sede, que funciona na Rua Lima e Silva, já havia sofrido um incêndio criminoso, segundo indicou a perícia. Um galão com material combustível foi achado no local. Uma sindicância interna ainda apura o primeiro ataque à unidade.

Repórter Adriana Irion acompanha a movimentação do DEP:

Em julho, Zero Hora divulgou reportagem mostrando casos de cobrança de serviços inexistentes por empresas terceirizadas. Foi comprovado que a empresa JD Construções cobrava pela limpeza de bueiros que não existem nas ruas. Depois de apuração interna feita pela prefeitura, que confirmou as irregularidades, DEP sofreu intervenção da Procuradoria-Geral do Município e está sob investigação da Polícia Civil e do Ministério Público. Contratos estão sendo revistos.

