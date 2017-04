Porto Alegre sedia evento para quem deseja estudar nos EUA

Intercâmbio

Neste sábado, Porto Alegre irá sediar a terceira edição da Feira EducationUSA. No evento, os interessados poderão conhecer cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e inglês intensivo (de curta e longa distância) de universidades americanas.

O objetivo é que os estudantes possam entrar em contato direto com os representantes dessas instituições. A feira vai ocorrer no Hotel Deville ( Avenida dos Estados, 1909, bairro Anchieta), das 14h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site educationusa.org.br.

Haverá palestras e informações sobre os programas acadêmicos e bolsas de estudos. Representantes do consulado americano de Belo Horizonte também fornecerão orientações a respeito do processo de pedido de visto para estudantes. Os cursos que integram a feira são: Relações Internacionais, Economia, Engenharia, Moda, Gastronomia, Design, Inglês Intensivo, entre outros.