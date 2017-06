5 programas para curtir o sábado de sol em Porto Alegre

Dia ensolarado

O bom tempo que permanece durante todo o sábado (3) é sugestivo para passear no parque, correr com o cachorro, comer aquela bergamota em uma praça — ou no pátio de casa — tomando um chimarrão.



Ou fazer isso tudo aproveitando o que a cidade oferece. Antes que a chuva retorne — o que deve ocorrer a partir de domingo (4) —, confira cinco coisas para curtir o sabadão ensolarado na Capital:

Encontro de Bolhas Gigantes

Quem quiser matar a saudade da infância ou se divertir com a criançada, pode ir até a Redenção para fazer bolhas de sabão no ar.

Quando: sábado (3)

Onde: Redenção — no espelho d'água, próximo à UFRGS, das 14h às 18h

Quanto: quem quiser, pode levar seus próprios apetrechos — "bolheira", baldinho, água e detergente — ou comprar tudo no local. A "bolheira" custará de R$ 10 a R$ 15 e o kit com mistura e baldinho, de R$ 15 a R$ 20.

Projeto Vizinhança

O bairro Santana, em Porto Alegre, será palco da 11ª edição do Projeto Vizinhança. Nestes sábado e domingo, das 10h às 18h, o número 71 da Rua Maestro Mendanha receberá diversas atividades e apresentações artísticas para todas as idades. A programação conta com aula de yoga, contação de histórias, flash mob, roda de chimarrão, oficina de plantio, exibição de curtas-metragens, etc.

Quando: 3 e 4 de junho, sábado e domingo, das 10h às 18h

Onde: Rua Maestro Mendanha, 71, bairro Santana, Porto Alegre

Quanto: gratuito

Matinê a Céu Aberto

A primeira edição do projeto Matinê vai movimentar o Parcão. O evento acontece no sábado e no domingo, e será um verdadeiro festival de cinema a céu aberto. Além da exibição de longas do cinema gaúcho e nacional — como Até que a Sbórnia nos Separe, de Otto Guerra, Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, O Menino e o Mundo, de Alê Abreu e Saneamento Básico, de Jorge Furtado — o público pode conferir shows e oficina de maquiagem de efeitos especiais, por exemplo. O Matinê terá acessibilidade para todos os cadeirantes. Para participar das oficinas será necessário inscrição. As inscrições serão realizadas no dia e anunciadas pelo apresentador no local do evento.

Quando: 3 e 4 de junho, sábado e domingo, das 15h às 22h

Onde: Parcão

Quanto: gratuito

Yoga do Autoconhecimento

Para relaxar, conhecer o seu corpo, sua mente e suas emoções, a Redenção será o local perfeito para isso na tarde deste sábado. Entre o espelho d'água e uma pracinha infantil, próximo à UFRGS, será realizada uma aula de yoga pelo Coletivo Namaskar, que leva a atividade para diversos espaços públicos de Porto Alegre. Não é necessário ter experiência com a modalidade e o evento é gratuito. É preciso levar tapete de yoga ou improvisar com uma canga.

Quando: sábado (3)

Onde: Redenção — entre o espelho dágua e uma pracinha infantil, próximo à UFRGS, das 16h às 17h30

Quanto: gratuito

Feira no Quintal

Com muita arte, música, cerveja artesanal, produtos orgânicos, comida vegana e roupas, acontece a 5ª edição da Feira no Quintal, no bairro Petrópolis. Além dos expositores, terá aplicação de piercing e tatuagem.

Quando: sábado (3)

Onde: Atelier de Cerâmica Katia Schames — Rua Felipe de Oliveira, nº 1.011, bairro Petrópolis, das 14h às 21h

Quanto: entrada gratuita