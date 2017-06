Avenidas Ipiranga, Protásio Alves e João Pessoa têm trânsito lento. Acompanhe

Porto Alegre

A chuva fraca está alterando o trânsito em Porto Alegre e região no final da tarde desta terça-feira. Algumas vias da Capital começaram a registrar lentidão desde as 16h por causa do tempo instável.



É o caso de pontos das Avenidas Ipiranga, Protásio Alves e João Pessoa no sentido Centro-bairro. Túnel da Conceição e Avenida da Legalidade também já começam a registrar grande movimento na saída de Porto Alegre.

Nas rodovias, uma névoa provocada pela chuva está prejudicando a visibilidade dos motoristas na região metropolitana. Em trechos da BR-116, veículos reduzem a velocidade e há retenção no trecho de São Leopoldo.

Desde o começo da tarde, o trânsito está parcialmente bloqueado na chegada a Capital pela Rodovia do Parque. Uma carreta carregada de sacos de polietileno tombou na alça de acesso da BR-448 à freeway, no sentido ao centro de Porto Alegre, e a faixa da esquerda está interrompida.

