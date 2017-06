Bombeiros combatem incêndio em apartamento no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Porto Alegre

O Corpo de Bombeiros combateu, no final da tarde desta sexta-feira (2), incêndio em um apartamento na Rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. As chamas começaram no nono andar de um prédio de 15 andares, na altura do número 74, em frente à Praça Júlio de Castilhos.

Segundo os bombeiros, o fogo começou em um escritório localizado dentro do apartamento. Uma mulher que estava no local conseguiu sair, sem ferimentos. Todo o edifício precisou ser evacuado para o combate ao incêndio. Os bombeiros utilizaram uma escada Magirus para acessar o apartamento em chamas.



A Rua 24 de Outubro ficou bloqueada por mais de uma hora, antes do cruzamento com a Rua Ramiro Barcelos, para os trabalhos de rescaldo. Por volta das 19h, uma faixa foi liberada para carros e ônibus em direção ao Centro.